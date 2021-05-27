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مصايف الإسكندرية تفعل خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ من خلال موقعها الرسمي

الخميس 27/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ المحافظة، وذلك من خلال موقع الإدارة Www.catr.gov.eg.

وقالت الإدارة إن ذلك القرار يتوافق مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالتحكم في أعداد المواطنين من مرتادي الشواطئ.

وأعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالإدارة، يتيح للمواطنين التعرف على نسب إشغال الشواطئ بعدد 66 شاطئ.

وأوضح في تصريحات صحفية أن نسب الاشغال يحددها للمواطن بنسبة"0- 25- 50-75-100%"، وأن التطبيق يرسل رسالة إلى مدخل البيانات عبر تطبيق الواتس اب، في حال ارتفاع نسبة الاشغال، حتى يوجه نفسه إلى شاطئ أخر، وأن اسم التطبيق"السياحة والمصايف CATR".

واستعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بكامل طاقتها لإعادة فتح الشواطئ، عقب إغلاقها منذ ربيع 2020، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إعادة فتح الشواطئ والحدائق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية.

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