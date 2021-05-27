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نسرين طافش بإطلالة صيفية من دبي

الخميس 27/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها بإطلالة صيفية من داخل دبي وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


وظهرت نسرين طافش في الصورة وهي مُرتدية عباءة ملونة ممزوجة باللون الأحمر مع الأصفر وتركت شعرها مُنسدلاً، وبدت بدون ميكياج، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش قد شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل " المداح" تأليف وليد ابو المجد، أمين جمال إخراج احمد سمير فرج، بطولة حماده هلال ، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز، أحمد بدير، خالد سرحان

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