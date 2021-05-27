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رئيس جامعة بني سويف: تدريب 15 ألف طالب بالمركز الجامعي للتطوير المهني

الخميس 27/مايو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تدريب 15 ألف طالبا وخريج بالمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، ومد فترة العمل بالمركز حتى عام 2025، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 197، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز قدم للطلاب مجموعة شاملة من الإرشادات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف والتدريب التقني وريادة الأعمال، بهدف تنمية مهارات الطلاب المهنية ورفع قدراتهم في مجالات التوظيف، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.

وأضاف الدكتور منصور، أن المشروع يستهدف رفع القدرة التنافسية لطلاب الجامعة والخريجين في مجالات التوظيف وفرص العمل، بما يضمن ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، ويعزز من فرص التوظيف المتاحة أمام الشباب وتنوعها واتساع نطاقها، من خلال تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم، عن طريق دورات تدريبية متنوعة، إِضَافَة إلى دورات للمهارات الشخصية واللغات.

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