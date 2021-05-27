ضبط صاحب مقهى لحيازته سلاح ناري بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مقهي لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص فى مصر القديمة، والتسبب فى إصابة نجله بالخطأ.



تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من الخدمات الأمنية المعينة بأحد المستشفيات باستقبالها عامل بمقهى "ملك والده" كائن بدائرة القسم مصاب بطلق نارى.



بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال تواجده بالمقهى محل عمله، قام بالعبث بسلاح نارى خاص بوالده صاحب المقهى محل الواقعة، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المنوه عنها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما أشارت التحريات إلى حيازة والد المصاب لسلاح نارى بدون ترخيص داخل المقهى ملكه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بشرائه للسلاح النارى منذ حوالى عامين من أحد الأشخاص "لا يمكن الإرشاد عنه" بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أسيوط بقصد الدفاع.



وأضاف بأنه عقب حدوث إصابة نجله قام بتسليم السلاح النارى لـ (نجل عمه - مقيم بدائرة القسم) لإخفائه خشية ضبطه حيث أمكن ضبط الأخير، والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المُستخدم فى ارتكاب الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات النارية بمكان إخفائه بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.