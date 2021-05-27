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الخوف والرعب يسيطر.. الفارق بين الفطر الأسود وفيروس كورونا

الخميس 27/مايو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يسيطر الخوف والرعب على شعوب العالم أجمع، جراء ظهور مرض الفطر الأسود نتيجة تدهور الجهاز المناعي، ويربطه البعض بفيروس كورونا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مرض الفطر الأسود وفيروس كورونا.

الفطر الأسود
يعتبر الفطر الأسود عبارة عن فطريات نادرة تؤثر على أصحاب المناعة الضعيفة، وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة، ويسمى "مرض انتهازي"، يهاجم الفك والعين ويهدد بالوفاة.

تتمثل أعراضه في الحمى، السعال، تورم في جانب الوجه، الصداع، احتقان في الجيوب الأنفية، نزيف بالجهاز الهضمي، وجلطات، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمي.

وظهرت إصابات عديدة بمرض الفطر الأسود أو "الفطر العفني" في دولة الهند مؤخرًا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ "الفطر الأسود" على خلفية فيروس كورونا تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.

فيروس كورونا
وفي ظل حالة التخبط واللغبطة بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، والتي تتمثل أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة، غثيان، الصداع، فقدان حاستي الشم والتذوق، وانتشار طفح جلدي، حدوث ألم وخفقان في القلب، ووجود تعب وألم شديد في الجسم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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