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الأمن العام يستهدف بؤرة إجرامية في القليوبية ويضبط قطع أسلحة نارية

الخميس 27/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن القلیوبیة بتوجیه حملة أمنیة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي إستھدفت قریة مشتھر ومحیطھا بدائرة مركز شرطة طوخ بمدیریة أمن القلیوبیة وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق
المدیریة.


أسفرت جھودھا عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعیرة بحوزة 4
متھمین لأحدھم معلومات جنائیة، وضبط 33 قضیة مخدرات ضُبط خلالھا كمیة من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 37 متھم "لعدد 23 منھم معلومات جنائیة"، وضبط 5 متھمین مطلوب ضبطھم في عدة قضایا، ضبط 3 مراقب "ھارب"، ضبط 2 قطعة سلاح أبیض.


كما تم تنفیذ 7120 حكم قضائى متنوع بإجمالي 180 محكوم علیھم، تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، وجاري إستمرار الحملات.

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