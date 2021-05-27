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أكاديمية الأزهر العالمية تنظم دورة عن "القدس والحق التاريخي"

الخميس 27/مايو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ: إطلاقها دورة متخصصة للأئمة والوعاظ المصريين تحت عنوان: "القدس والحق التاريخي"، شارك فيها (١٠٠) واعظ و(٢٥) واعظة، والتي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع "بنظام التعليم عن بعد".

وصرح الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بأن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتحقيق رؤية الأزهر في خدمة القضايا الإنسانية بشكل عام؛ والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والتعريف بحقوق هذا الشعب المظلوم والدفاع عنها ضمن حملة عالمية أطلقها فضيلته عبر صفحاته الرسمية ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي بكل اللغات.

وأكد الدكتور الصغير أن أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ تهدف من خلال تلك الدورة التدريبية إلى رفع الوعي بأبعاد القضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في أعماق التاريخ بجوانبها المتعددة (دينيا، سياسيًا، أمنيًّا، دعويا، إعلاميا، تربويا، اجتماعيا، وحضاريا، والتأكيد على أهمية الأرض والدفاع عنها ضد المغتصِب والمحتلّ، موضحًا أن الأكاديمية نظّمت هذه الدورة بنظام "التعليم عن بُعد" حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتحقيقا للتفاعلية وتسهيلا للتواصل المستمر مع السادة المتدربين.

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