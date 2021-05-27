أسعار"الذهب" في مصر الآن .. استقرار وسط توقعات باستكمال الصعود

حققت أسعار الذهب محليا في مصر استقرار سعريا اليوم الخميس 27-5-2021، وسط هدوء التعاملات في الاسواق العالمية عقب ارتفاعات قوية سجلتها الأسعار امس، وترقب لكسر السعر العالمي مستويات سعرية هامه.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي مستقرة خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 27 مايو 2021 وسط تراجعات طفيفة جدا في السعر العالمي بعد ارتفاع طفيف في اسعار الدولار، ولكنه لا يزال يتداول عند سعر قريب من مستويات 1900 دولار للأوقية.

وسجلت اسعار الذهب محليًا الان، عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 816 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6528 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد صعدت أمس الأربعاء بقيمة 8 جنيه عقب ارتفاع قوي في السعر العالمي مخترقا حاجز 1900 دولار للأوقية بدعم من انخفاض الدولار.





وتشير التوقعات إلى احتمال ان يستكمل الذهب الارتفاعات خلال الايام القادمة، مع ترقب صدرو بيانات اقتصادية هامة، مشيرة إلى أن في حالة تسجيله خسائر ستكون بسب عمليات جني للأرباح.