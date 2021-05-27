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ألمانيا توزع 46.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الخميس 27/مايو/2021 - 01:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، أنه تم توزيع 46.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ920 ألفاً و157 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 22 أسبوعاً.

 

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.67 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 88 ألف حالة، ومضى عام و17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

 

ويذكر أن أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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