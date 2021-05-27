عضو "صحة الشيوخ": القيادة السياسة حريصة على تحقيق منظومة صحية كاملة

قال النائب وجيه رشدي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بعقد شراكة لتصنيع وإنتاج لقاح للحماية من فيروس كورونا، وتأتي استكمالا لجهود الدولة بمختلف مؤسساتها لحماية المواطنين من جائحة كورونا.



وأكد"رشدي" فى بيان له اليوم، أن الدولة بذلت جهودًا لزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الإنسان والمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.



وأوضح: أن استجابة مصر الطبية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كانت متميزة حيث بدأت مع تفشي الوباء ليس فقط للتخفيف من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا لمراعاة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة التى شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية



واستكمل"عضو الصحة" بالبرلمان: أن القيادة السياسية حريصة على إحداث نقلة نوعية حقيقية في القطاع الصحي وتحقيق منظومة كاملة لتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين.