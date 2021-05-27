نهال عنبر تُطالب متابعيها بالدعاء لدلال عبد العزيز

طالبت الفنانة نهال عنبر متابعيها بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للفنانة دلال عبد العزيز وعلقت قائلة:"كل الناس النهارده الدعاء قراءة سورة يس بنية شفاء الفنانة دلال عبد العزيز ، ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس اللي بتحبها بألف صحة وعافية وسلامة والدعاء لكل المصريين والعالم بالشفاء من الاوبئه والامراض".





آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل " الطاووس" تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب ، عابد عناني، فرح الزاهد، هبه عبد الغني.