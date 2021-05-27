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نهال عنبر تُطالب متابعيها بالدعاء لدلال عبد العزيز
الخميس 27/مايو/2021 - 02:00 م
آية عبد العزيز
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طالبت الفنانة نهال عنبر متابعيها بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للفنانة دلال عبد العزيز وعلقت قائلة:"كل الناس النهارده الدعاء قراءة سورة يس بنية شفاء الفنانة دلال عبد العزيز ، ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس اللي بتحبها بألف صحة وعافية وسلامة والدعاء لكل المصريين والعالم بالشفاء من الاوبئه والامراض".
آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل " الطاووس" تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب ، عابد عناني، فرح الزاهد، هبه عبد الغني.
نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للفنانة دلال عبد العزيز وعلقت قائلة:"كل الناس النهارده الدعاء قراءة سورة يس بنية شفاء الفنانة دلال عبد العزيز ، ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس اللي بتحبها بألف صحة وعافية وسلامة والدعاء لكل المصريين والعالم بالشفاء من الاوبئه والامراض".
آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل " الطاووس" تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب ، عابد عناني، فرح الزاهد، هبه عبد الغني.
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