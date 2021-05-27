عاجل..الصناعة: اعتماد البرنامج الجديد لمساندة الصادرات

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اعتماد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ليبدآ تنفيذه من اول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.

وقالت الوزيرة في الكلمة التي القاها نيابة عنها الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن البرنامج الجديد يستهدف مضاعفة الصادرات المصرية للحد من عجز الميزان التجاري، مشيرة الي ان البرنامج يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم لتعميق الصناعات المصرية خاصة صناعات المستلزمات الطبية التي نوليها أهمية خاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ومضاعفة صادراتها.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العشرون لمعرض ايجي ميديكال EGYMEDICA الخاص بتجهيزات العيادات والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة والمراكز الطبية والذي تنظمه الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده.