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السيسي: من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يزور جيبوتي

الخميس 27/مايو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، كما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس السيسي، "من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يقوم بزيارة رسمية إلى جيبوتي"، مشيرا إلى أن جيبوتي دولة محورية لعبت دورا مهما في محيطها الإقليمي.

وصرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

أوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي توافقا حول اهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وثمن رئيس جيبوتي، الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

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