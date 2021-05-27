تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة "توك توك"بدار السلام لًـ19 أغسطس







قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة " توكتوك" بمنطقة دار السلام، لجلسة 19 أغسطس المقبل.



وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.



وأسندت النيابة للمتهم "م.م"، تهمة قتل المجنى عليه " أ. م"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهددًا إياه بسلاح أبيض "مطواة " ومقيدًا إياه بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى.



وقد كان قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب جنحة السرقة، وهى أنه فى ذات المكان والزمان، سرق "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هاربًا.



واعترف المتهم أمام النيابة، أنه وعلى إثر تعرضه لضائقة مالية دبر سرقة دراجة بخارية، واختار المجنى عليه نظرًا لصغر سنه وضألة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، وطلب منه الصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضًا وقيده بحبل أعده مسبقًا، وفور استغاثة المجنى عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على المسروقات وفر هاربًا.