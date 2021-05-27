Advertisements

تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة "توك توك"بدار السلام لًـ19 أغسطس

الخميس 27/مايو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة " توكتوك" بمنطقة دار السلام، لجلسة 19 أغسطس المقبل.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "م.م"، تهمة قتل المجنى عليه " أ. م"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهددًا إياه بسلاح أبيض "مطواة " ومقيدًا إياه بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى.

وقد كان قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب جنحة السرقة، وهى أنه فى ذات المكان والزمان، سرق "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هاربًا.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه وعلى إثر تعرضه لضائقة مالية دبر سرقة دراجة بخارية، واختار المجنى عليه نظرًا لصغر سنه وضألة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، وطلب منه الصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضًا وقيده بحبل أعده مسبقًا، وفور استغاثة المجنى عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على المسروقات وفر هاربًا.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ ساعة و نصف

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يودع ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن العملية التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ ساعة الا ربع

مبابي ينتظر تحرك ريال مدريد لضمه

منذ ساعة و 18 دقيقة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

إغلاق محور المريوطية لمدة 3 أيام.. والمرور تجري تحويلات " تعرف عليها"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

12:52 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

02:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»