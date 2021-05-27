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الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الخميس 27/مايو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد عن حالة طقس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع 5 درجات مئوية بداية من يوم الأحد وتستمر لمدة أسبوع، لتصل في القاهرة الكبرى 39 درجة وفي جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد بان الطقس في الإسكندرية ومدن الساحل الشمالي لن يتأثر بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع المقبل ويستمر صيفي معتدل في تلك المناطق. 

وعن حالة الطقس اليوم الخميس، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل على مدن السواحل الغربية والشرقية، أما في جنوب الصعيد وسيناء سيكون طقس شديد الحرارة.

وقال الأرصاد الجوية في بيان لها، بان طقس خلال ساعات الليل سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما فيما يكون شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

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