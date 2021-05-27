الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة طقس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع 5 درجات مئوية بداية من يوم الأحد وتستمر لمدة أسبوع، لتصل في القاهرة الكبرى 39 درجة وفي جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.





وأكدت الأرصاد بان الطقس في الإسكندرية ومدن الساحل الشمالي لن يتأثر بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع المقبل ويستمر صيفي معتدل في تلك المناطق.



