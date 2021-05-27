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بعد تصدره للتريند..حسن شاكوش يوجه رسالة شكر جمهوره
الخميس 27/مايو/2021 - 02:16 م
آية عبد العزيز
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وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لمتابعيه، بعد تصدره أغنيته الجديدة " حببيبتي" تريند "يوتيوب" و"تويتر"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .
نشر حسن شاكوش مقطع من أغنيته الجديدة، وعلق عليه قائلًا:" الحمدلله تريند رقم 1 في مصر والوطن العربي وأول مليون و100 ألف في 15 ساعة".
وتابع حسن شاكوش قائلاً :"شكراً لكل جمهوري اللي بيحبني وربنا يخليكو ليا ودايما في ضهري".
الجدير بالذكر أن أغنيه " حبيبتي" التي تشاركه فيها الفنانة ياسمين رئيس قد تصدرت تريند رقم 1 علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" وقد طُرحت بعد أن تم تأجيلها عده أيام تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهي من إنتاج شركة مزيكا وإخراج هادي الباجوري.
نشر حسن شاكوش مقطع من أغنيته الجديدة، وعلق عليه قائلًا:" الحمدلله تريند رقم 1 في مصر والوطن العربي وأول مليون و100 ألف في 15 ساعة".
وتابع حسن شاكوش قائلاً :"شكراً لكل جمهوري اللي بيحبني وربنا يخليكو ليا ودايما في ضهري".
الجدير بالذكر أن أغنيه " حبيبتي" التي تشاركه فيها الفنانة ياسمين رئيس قد تصدرت تريند رقم 1 علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" وقد طُرحت بعد أن تم تأجيلها عده أيام تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهي من إنتاج شركة مزيكا وإخراج هادي الباجوري.
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