بعد تصدره للتريند..حسن شاكوش يوجه رسالة شكر جمهوره

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لمتابعيه، بعد تصدره أغنيته الجديدة " حببيبتي" تريند "يوتيوب" و"تويتر"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .





نشر حسن شاكوش مقطع من أغنيته الجديدة، وعلق عليه قائلًا:" الحمدلله تريند رقم 1 في مصر والوطن العربي وأول مليون و100 ألف في 15 ساعة".



وتابع حسن شاكوش قائلاً :"شكراً لكل جمهوري اللي بيحبني وربنا يخليكو ليا ودايما في ضهري".





الجدير بالذكر أن أغنيه " حبيبتي" التي تشاركه فيها الفنانة ياسمين رئيس قد تصدرت تريند رقم 1 علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" وقد طُرحت بعد أن تم تأجيلها عده أيام تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهي من إنتاج شركة مزيكا وإخراج هادي الباجوري.