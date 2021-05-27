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بعد تصدره للتريند..حسن شاكوش يوجه رسالة شكر جمهوره

الخميس 27/مايو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة شكر لمتابعيه، بعد تصدره أغنيته الجديدة " حببيبتي" تريند "يوتيوب" و"تويتر"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .


نشر حسن شاكوش مقطع من أغنيته الجديدة، وعلق عليه قائلًا:" الحمدلله تريند رقم 1 في مصر والوطن العربي وأول مليون و100 ألف في 15 ساعة".

وتابع حسن شاكوش قائلاً :"شكراً لكل جمهوري اللي بيحبني وربنا يخليكو ليا ودايما في ضهري".


الجدير بالذكر أن أغنيه " حبيبتي" التي تشاركه فيها الفنانة ياسمين رئيس قد تصدرت تريند رقم 1 علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" وقد طُرحت بعد أن تم تأجيلها عده أيام تضامنا مع القضية الفلسطينية، وهي من إنتاج شركة مزيكا وإخراج هادي الباجوري.

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