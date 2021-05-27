السيسي: مباحثاتنا مع رئيس جيبوتي مثمرة وبناءة

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، كما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وقال الرئيس السيسي، إن المباحثات مع رئيس جيبوتي مثمرة وبناءة وتناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.





وأضاف أنه تم الاتفاق على الإنطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى أفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات.





صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





أوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي توافقا حول اهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.



