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خلال إطلاق "بر أمان".. وزيرة التضامن تسلم 236 صيادا أدوات ومستلزمات

الخميس 27/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صياد.

واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن الصعوبات والتحديات التي تواجه صغار الصيادين ودور وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في تعزيز قدراتهم على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين التي تعمل الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وتقديم مختلف سبل الدعم والحماية والتمكين لهم.

كما سلمت وزيرتي التضامن الاجتماعي والبيئة ومحافظ الفيوم ورئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" ورئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مجموعة من الصيادين أدوات الصيد والشباك

جاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الخميس، من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد، في إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الإجتماعية لهم، بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وخالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
خلال إطلاق "بر أمان".. وزيرة التضامن تسلم 236 صيادا أدوات ومستلزمات
خلال إطلاق "بر أمان".. وزيرة التضامن تسلم 236 صيادا أدوات ومستلزمات
خلال إطلاق "بر أمان".. وزيرة التضامن تسلم 236 صيادا أدوات ومستلزمات
خلال إطلاق "بر أمان".. وزيرة التضامن تسلم 236 صيادا أدوات ومستلزمات

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