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تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي وسر العلاقات المتميزة

الخميس 27/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تشهد العلاقات المصرية الجيبوتية، تميزًا كبيرًا في كافة الأصعدة، يتقدمها الملف السياسي والعسكري، لذا تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتتوجها بالنجاح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي وسر العلاقات المتميزة.

زيارة السيسي إلى جيبوتي
يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بزيارة تاريخية إلى جمهورية جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيسها إسماعيل عمر جيلة، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك و"سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما".

قمة مصرية جيبوتية
وتشهد الزيارة، عقد القمة المصرية - الجيبوتية ببحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز الدعم الموجه إلى جهود التنمية في جيبوتي، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

مباحثات إقليمية
وشهدت المباحثات، تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس جيبوتي الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما أكد الرئيس  السيسى أن انخراط مصر في تلك الجهود ينبع من مسئولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط فى مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية، وفقًا للمرجعيات الدولية.

مفاوضات سد النهضة
وتطرقت المباحثات حول مفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.

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