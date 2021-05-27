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الليلة..محمد رشاد ضيف برنامج" لايف شو"

الخميس 27/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تستضيف الإعلامية آية الغرياني الليلة في برنامجها "لايف شو"الفنان محمد رشاد، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة "الحياة".

برنامج " لايت شو" برنامج يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس فى تمام العاشرة مساءً.

والبرنامج يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا فى مصر والوطن العربى، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

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