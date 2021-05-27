Advertisements

حلقة استثنائية عن القدس الشريف ببرنامج 'بيت للكل'.. وحسين زين يستقبل الضيوف

الخميس 27/مايو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني، ضيف الحلقة الخاصة عن القدس الشريف ببرنامج بيت للكل، مؤكدًا التضامن والتعاون الكامل مع الأشقاء، في تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أبدى وزير الأوقاف الأردني تقديره لجهود الهيئة الوطنية للإعلام، في تعزيز التعاون الإعلامي لدعم القضية الفلسطينية.

وتقدم حلقة البرنامج تقارير مصورة ثرية بالمعلومات، عن تاريخ القدس الشريف والقضية، وتناقش موضوعات ومحاور دسمة للتعريف بالقضية الفلسطينية، حتى لا ننسى وتاريخ النضال بالقضية الفلسطينية، والدور العربي لمساندة الأشقاء الفلسطينين.

ويوجه الضيوف رسائل عديدة وهامة للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، لمساندة القضية، وما هو المطلوب من المواطن العربي لدعمها.

كما تستضيف حلقة برنامج بيت للكل، اللواء أيمن محسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن.

يذكر أن البرنامج يُذاع غدًا الجمعة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يُذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت، بالأردن والعراق وفلسطين، وأيضًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

أخبار تهمك

مبابي ينتظر تحرك ريال مدريد لضمه

منذ ساعة و 22 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن العملية التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يودع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ ساعتين

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

إغلاق محور المريوطية لمدة 3 أيام.. والمرور تجري تحويلات " تعرف عليها"

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

12:52 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

02:31 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»