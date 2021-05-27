حلقة استثنائية عن القدس الشريف ببرنامج 'بيت للكل'.. وحسين زين يستقبل الضيوف

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني، ض يف الحلقة الخاصة عن القدس الشريف ببرنامج بيت للكل، مؤكدًا التضامن والتعاون الكامل مع الأشقاء، في تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.





ومن جانبه أبدى وزير الأوقاف الأردني تقديره لجهود الهيئة الوطنية للإعلام، في تعزيز التعاون الإعلامي لدعم القضية الفلسطينية.





وتقدم حلقة البرنامج تقارير مصورة ثرية بالمعلومات، عن تاريخ القدس الشريف والقضية، وتناقش موضوعات ومحاور دسمة للتعريف بالقضية الفلسطينية، حتى لا ننسى وتاريخ النضال بالقضية الفلسطينية، والدور العربي لمساندة الأشقاء الفلسطينين.





ويوجه الضيوف رسائل عديدة وهامة للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، لمساندة القضية، وما هو المطلوب من المواطن العربي لدعمها.





كما تستضيف حلقة برنامج بيت للكل، اللواء أيمن محسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن.



