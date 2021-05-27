فرع لبنك ومستشفى.. السيسي يكشف سبل التعاون مع جيبوتي

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل مباحثاته مع رئيس دولة جيبوتي، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي.





وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي، إلى أنهم سيعملون على إتاحة المجال أما الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تيسير نفاذ مزيد من الصادرات المصرية إلى جيبوتي، والمضي قدما لافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي.





وأضاف أنه تم التوافق على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجيستية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه جاري التنسيق لإنشاء مستفى مصري في جيبوتي قضلا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي.



