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برلماني: سحب قانون التعليم لأ يؤثر على الثانوية العامة الحالية

الخميس 27/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن سحب الحكومة قانون الثانوية العامة من مجلس النواب، يعد استجابة للرأي العام، وذلك بعد أن سبق ورفضه ايضًا مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن سحب المشروع يعني الحاجة لإجراء دراسة وافية والاستماع للخبراء المعنيين والشركاء في إصدار القرار، سواء أولياء الأمور أو المدرسين.

وأكد "كمال" فى تصريح له اليوم، أن من أهم الانتقادات التي وجهت لهذا المشروع أنه يركز على التقييم ونظم الامتحانات وليس تطوير التعليم أو المناهج ذاتها، مشيرًا إلى أن سحب تعديلات قانون التعليم لا يعني أن هناك رفضا كاملا لتلك التعديلات، لأنه بُذول فيها جهدا كبيرا في إطار محاولة تغيير النموذج المطروح للتعليم في مصر.

وأوضح: أن من مزايا مشروع قانون التعليم، أنه يرفض أن تكون أسئلة الامتحانات من الكتاب المدرسي، وأن تكون الأسئلة قائمة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وهو ما يتفق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

واستكمل" عضو مجلس" الشيوخ: أن من ضمن أسباب سحب القانون جاءت بسبب تراكمية الثانوية العامة، لأنها تمثل عبئًا على أولياء الأمور في الدروس الخصوصية، وفرصة التحسين تعتبر وهمية لأنها تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أن سحب القانون لا يؤثر على نظام الثانوية العامة الحالية.
برلماني: سحب قانون التعليم لأ يؤثر على الثانوية العامة الحالية
برلماني: سحب قانون التعليم لأ يؤثر على الثانوية العامة الحالية

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