3.49 مليون وفاة و168.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوزعدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 168.4 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.74 مليار جرعة.

ووفقًا لبيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 168 مليوناً و417 ألف حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات، لثلاثة ملايين و498 ألف حالة.

وقد اظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء إعطاء نحو مليار و742 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.