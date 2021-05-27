Advertisements

3.49 مليون وفاة و168.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الخميس 27/مايو/2021 - 02:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

تجاوزعدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 168.4 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.74 مليار جرعة.

 

ووفقًا لبيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 168 مليوناً و417 ألف حالة.

 

كما ارتفع إجمالي الوفيات، لثلاثة ملايين و498 ألف حالة.

 

وقد اظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء إعطاء نحو مليار و742 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ إصابات كورونا

أخبار تهمك

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يودع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن العملية التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق محور المريوطية لمدة 3 أيام.. والمرور تجري تحويلات " تعرف عليها"

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي ينتظر تحرك ريال مدريد لضمه

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ ساعتين

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ أقل من ساعتين

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"جونز هوبكنز": 116.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

119.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

2.7 مليون وفاة و123.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

146.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

3.121 ملايين وفاة و147.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم

"جونز هوبكنز": 152 مليون إصابة كورونا في العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

12:52 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

02:31 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»