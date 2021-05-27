Advertisements

الأهلي يرد بقوة على اتحاد الكرة في مشاركة الناشئين الموقوفين بالدوري

الخميس 27/مايو/2021 - 02:39 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
Advertisements
أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، يرد فيه على مبررات الأخير بشأن مشاركة بعض الناشئين الموقوفين في مباريات الدوري الممتاز، وكذلك عدم إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك في الموعد الذي حدده الاتحاد سلفا « 26 مايو الجاري» لحسم لقب بطولة الجمهورية مواليد ٩٩.

وأكد النادي في خطابه على العديد من النقاط نذكر منها: 

- الغرض من العقوبة الرياضة الانضباطية هو تقويم السلوك، وردع التصرف الخارج عن مبادئ الرياضة، وفقاً لظروف المخالفة وقتها ومكان حدوثها وفي حال التغاضي عن ظروف المخالفة ومكان حدوثها، فإن الغرض من العقوبة يصبح هو والعدم سواء. 

- لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تؤكد على مراعاة القيم الإنسانية والتربوية والاهتمام بالشباب.. وأنه مع إقرار التجاوز الأخلاقي إلا إن المخطئ قد تم تكريمه باللعب في مسابقة محترفين أعلى دون الالتزام بتسلسل تطبيق العقوبة.

- السماح للناشئين الموقوفين بالمشاركة في المباريات اعتباراً من ٢٠ مايو الجاري يخالف النصوص الواردة باللوائح؛ وذلك لأنه تم احتساب فترة الإيقاف من المباريات الخاصة بالفريق الأول وأن السماح بالمشاركة في غير محله؛ لأنه تغافل عن تطبيق اللوائح ببدء احتساب فترة الإيقاف بعد انتهاء مباريات المرحلة السنية «مسابقة ٩٩» والتي لم تنته لوجود مباراة فاصلة لم تتم إقامتها حتى الآن.

- أما بخصوص عدم إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل مسابقة 99 ، فقد أكد النادي على النقاط التالية:

- وفقًا للائحة النظام الأساسي ٢٠١٧ من المهام الرئيسية لاتحاد الكرة حماية مصالح أعضائه، ومنع الطرق والممارسات التي قد تمس نزاهة وسلامة المباريات والمسابقات الأمر الذي يتعرض له النادي الأهلي حال عدم تحديد موعد المباراة الفاصلة.

- وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة تحديد قائمة الفريق للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ قبل ٣٠-٧-٢٠٢١، فإن ترحيل مباراة ٩٩ إلى أجل غير مسمى.. يترتب عليه عدم قدرة النادي على تحديد احتياجاته الفنية والتسويقية، وكذلك عدم تحديد الناشئين المرشحين للفريق الأول وتسويق الآخرين بما يحقق عوائد مادية وفنية للنادي.

- عدم تحديد موعد للمباراة الفاصلة يضر بالنادي الأهلي ماديًا، خاصة أن النادي ملتزم بعقود ونفقات مادية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وفي ختام خطابه أكد النادي على تمسكه ببطلان قرار اتحاد الكرة برفع الإيقاف عن الصادر بحقهم قرار لجنة الانضباط بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢١، وكذا بطلان مشاركة اللاعبين الموقوفين في أي من مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بما فيها بطولة الدوري الممتاز قبل انتهاء فترة إيقافهم.. وتمسك النادي أيضًا بضرورة الإعلان عن موعد قريب للمباراة الفاصلة لتحديد الفائز ببطولة الجمهورية مواليد ٩٩.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبررات رياضة الاهلي اخبار الرياضة اتحاد الكرة

أخبار تهمك

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن العملية التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق محور المريوطية لمدة 3 أيام.. والمرور تجري تحويلات " تعرف عليها"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وجهة صلاح القادمة بعد الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ ساعتين

استشاري طب حالات حرجة بلندن: هناك حالة اطمئنان كبيرة تجاه كل لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي ينتظر تحرك ريال مدريد لضمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

زيدان يودع ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

12:52 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

02:31 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»