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موسيماني يعيد نجم الأهلي إلى الدكة أمام نهضة بركان

الخميس 27/مايو/2021 - 02:46 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر إلى دكة البدلاء في مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

واستقر موسيماني على إعادة صلاح محسن لدكة البدلاء بعدما شارك أساسيًا في مباراة صن دولنز الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن يعتمد موسيماني على صلاح موسيماني في جزء من اللقاء باعتباره واحدًا من الأوراق الرابحة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه والغائب عن النادي الأحمر منذ ٢٠١٤.

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