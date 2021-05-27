الهلال الأحمر المصري يزور قطاع غزة تقديم الدعم والمساندة (صور)

قام وفد من الهلال الأحمر المصري يترأسه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بزيارة رسمية لمدة يومين إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ويأتي ذلك استمرارًا لدعم الجهود المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.





وتهدف الزيارة لتقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون والتواصل وتنسيق العمل من خلال عمل زيارات ميدانية، وذلك لتحديد الاحتياجات العاجلة والأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات للأشقاء الفلسطينيين.





وشهدت الزيارة لقاء رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيتين والدور المحوري الذي تقوم به الجمعيتان في الاستجابة للاحتياجات الأساسية الإنسانية للمتضررين من الأشقاء الفلسطينيين جراء الاحداث الأخيرة في قطاع غزة، بالإضافة إلي لقاء المسؤولين القائمين على مختلف البرامج من أقسام الاستجابة للكوارث والاسعاف والصحة والبرامج والمشروعات والشباب والتطوع والعلاقات العامة.





كما قام وفد الهلال الأحمر المصري بزيارة بعض فروع الهلال الأحمر الفلسطيني والتعرف على الأنشطة التي يقوم بتقديمها للمجتمع، كما تم مرافقة الهلال الأحمر الفلسطيني في زيارة ميدانية لمجموعة من المناطق التي تضررت من الأحداث والوقوف على الاحتياجات الأساسية والإنسانية العاجلة.





كما التقى وفد الهلال الأحمر المصري ممثل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تم زيارة بعض المستشفيات التي استقبلت المصابين للوقوف على الاحتياجات الصحية وحالات المصابين.



