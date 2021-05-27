شاهد.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في جيبوتي

عرضت الرئاسة المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "اليوتيوب" يرصد مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله دولة جيبوتي كأول رئيس مصري يزور جيبوتي.





صرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلًا عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



