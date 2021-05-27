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عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم محمد صلاح

الخميس 27/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وجود مفاوضات بين إدارة واحد من عمالقة الدوريات الخمسة الكبرى ومحمد صلاح للحصول على خدماته بنهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول صيف العام 2023 قبل أن تربطت التقارير الصحفية هداف الدوري الانجليزي بالانتقال إلى عمالقة الدوريات الخمسة الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وغيرها من الأندية الأخرى.

قبل أن تؤكد صحيفة " لي 10 سبورت " الفرنسية أن رامي عباس وكيل أعمال صلاح تلقى خلال الفترة الماضية إتصالات من أعضاء مجلس إدارة باريس سان جيرمان لمحاولة ضم صلاح خلال الفترة القادمة.

في الوقت الذي سيتم فيه خلال الآونة الأخيرة تكثيف المفاوضات بين الجانبين للحصول على صلاح خاصةً في ظل الأنباء التي تفيد برحيل مبابي والانضمام إلى ريال مدريد الموسم القادم.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان

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