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مباحث التموين تضبط 1262 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخميس 27/مايو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1262) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (6٫25 طن"أسماك جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫5 طن"لحوم مُجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المديرة المسئولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.


ضبط ( 6 طن دقيق فاخر) معبأ داخل أجولة بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عد صلاحيتها للإستهلاك الأدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (ملك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.


ضبط ( 2،4 طن جبن رومى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الجبن الرومى) بمحافظة البحيرة.


ضبط (1٫5 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.


ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الدقهلية) لحيازته (282 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها.


ضبط (2600 قطعة مستلزمات طبية – 233 أسطوانة أكسجين – 300 منظم أكسجين) بدون مستندات مجهولة المصدر قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.


ضبط (21،826 عبوة مستلزمات طبية "كمامة – ترمومتر") بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.


ضبط (7،5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.


ضبط (3 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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