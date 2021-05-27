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وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يناقشان التعاون المشترك

الخميس 27/مايو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الخميس 27 مايو بديوان عام وزارة الأوقاف.

وناقشا أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية، والإعداد لعمل بروتوكول تعاون يشمل: إتاحة جميع إصدارات الأوقاف المقروءة والمسموعة والمرئية التي أصدرتها أو أنتجتها وزارة الأوقاف لوسائل الإعلام التي تتبع اتحاد الإذاعات الإسلامية .

وجاء أيضًا عقد دورات تدريبية مشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية في مجال الإعلام الديني، المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العامة التي يعقدها أي من الجانبين

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