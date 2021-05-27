Advertisements

هل تحصل مصر على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي؟

الخميس 27/مايو/2021 - 03:19 م
رامي ابو النجا
رامي ابو النجا
الفجر الاقتصادي
Advertisements

توقع رامي أبو النجا  نائب محافظ البنك المركزي المصري ، أن تحصل مصر على  الشريحة الأخيرة من قرض صندوق  النقد  الدولي والبالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.

 

وكان صندوق النقد الدولي أعلن خلال الأسبوع الجاري موافقة بعثته الخاصة بمراجعة الأداء الاقتصادي لمصر في إطار اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار وقعته معها في يونيو الماضي لمدة 12 شهر على صرف دفعة مالية جديدة والأخيرة من الاتفاق، بعد إشادة بالاقتصاد المصري في تعامله مع أزمة كورونا.

 

 

 وأشار " أبو النجا"  إلى أن  موافقة الصندوق على صرف مبلغ جديد لمصر في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني يعد إشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.

 

وأضاف في تصريحات  تلفزيونية أنه من المستبعد أن تقوم مصر بإبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها فجوة تمويلية تحتاج من خلاله التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد، خاصة بعد أن حصلت على الحزمة التمويلية المطلوبة والبالغ قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد عبر برنامجين، مؤكدا ان التعاون (خلال الفترة المقبلة مع صندوق النقد) بعد انتهاء البرنامج سيكون من الناحية الفنية والتقنية فقط حيث لا تحتاج مصر إلى برامج تمويلية أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب محافظ البنك المركزي البنك المركزي

أخبار تهمك

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رونالدو يُبلغ لاعبي يوفنتوس برغبته في الرحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ نصف ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

صندوق النقد يجتمع اليوم للإفراج عن 2 مليار دولار لمصر

"النقد الدولي": نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر إلى 5.3%

"النقد الدولي" يصدر تقرير حول موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة السادسة من قرض الـ 12 مليار دولار

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي (فيديو)

"بلومبرج" تكشف قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر لمواجهة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

02:01 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»