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موسيماني يمنح "أفشة" مهام خاصة أمام نهضة بركان

الخميس 27/مايو/2021 - 03:19 م
افشة
افشة
علي نبوي
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منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واجبات خاصة لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر لتنفيذها في لقاء الغد أمام نهضة بركان المغربي.

وقام موسيماني بمنح أفشة تعليمات فنية جديدة وواجبات لتنفيذها في مباراة الغد الهامة في مشوار الفريق الأحمر.

كما استقر موسيماني على تعديل مركز أفشة في مباراة الغد ليعود لخط الوسط بدلًا من مركز الجناح الذي شارك فيه أمام صن داونز.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه والغائب عن النادي الأحمر منذ ٢٠١٤.

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