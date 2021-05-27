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وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)

الخميس 27/مايو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، مطاحن شرق الدلتا التي تصنع القمح المصري بنسبة ١٠٠٪.

وكان قد افتتحا المكتب النموذجي المميز ببورسعيد والذي يعد أول مكتب من نوعه على مستوى الجمهورية يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية‪ ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية،كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك،بالإضافة الى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين.

وتفقدا سوق العصر المقام على مساحة 2000 م2 حيث تمت إزالة المساحة القديمة وتجهيز المكان بالإضافة إلى الطرق المحيطة به، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي يضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل، في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحي العرب ليستقبل الباعة الموجودين بعدد من الأسواق العشوائية.

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان مطاحن شرق الدلتا (صور)

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