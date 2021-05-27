قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

تقام يوم غدًا الجمعة مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد لحساب مباريات كأس السوبر الافريقي لكرة القدم.





ويخوض المارد الأحمر المواجهة بصفته حامل لقب دوري ابطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فيما يلعب العملاق المغربي بعد أن حسم لقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز الموسم الماضي.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المباراة عبر قناة الكأس القطرية على التردد التالي :-





تردد:- 11919

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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