إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

يستضيف ستاد السويس الجديد مباراة هامة وقوية ينتظرها عشان الساحرة المستديرة داخل مصر، والتي ستجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ونظيره الزمالك، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي.





واستقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، المقرر لها أن تقام في التاسعة مساء اليوم الخميس.





ومن المتوقع أن يبدأ الدراويش اللقاء بالتشكيل الآتي :





في حراسة المرمى : محمد فوزي





خط الدفاع: محمد هاشم – مروان صحراوي – محمد عمار – عبد الله جمعة.





خط الوسط: محمد حسن – عماد حمدي- محمد عادل - أحمد مدبولي.





الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب.



