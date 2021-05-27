تعاون بين جامعة بنها ومشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون بين الجانبين لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب في إطار حملة "المليون ريادي".

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز اعداد القادة، والدكتورة مي محمد مدير برنامج الحاضنات بمشروع رواد ٢٠٣٠، وأحمد حسنين مسؤول العلاقات الحكومية.





وأعرب " الجيزاوي " عن سعادته بالتعاون مع مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن البروتوكول يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة بنها على منصة المليون ريادي والتى تهدف الى تأهيل الشباب وتوفير البيئة البيئة المناسبة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها الى أفكار ناجحة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030