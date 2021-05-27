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تعاون بين جامعة بنها ومشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الخميس 27/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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وقع الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون بين الجانبين لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب في إطار حملة "المليون ريادي".

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز اعداد القادة، والدكتورة مي محمد مدير برنامج الحاضنات بمشروع رواد ٢٠٣٠، وأحمد حسنين مسؤول العلاقات الحكومية.

وأعرب "الجيزاوي" عن سعادته بالتعاون مع مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن البروتوكول يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة بنها على منصة المليون ريادي والتى تهدف الى تأهيل الشباب وتوفير البيئة البيئة المناسبة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها الى أفكار ناجحة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
من جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء حاضنة أعمال بجامعة بنها من أجل خدمة شباب الجامعة وخريجيها وتطوير أفكار الطلاب وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأضافت أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب، مشيرة إلى أن المشروع يقوم بتحديد الأنشطة التي تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب.

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