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روسيا تعلن إحباط عملين إرهابيين جنوبي البلاد

الخميس 27/مايو/2021 - 03:33 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عملين إرهابيين فى مدينة ستافروبول جنوبي البلاد.

 

وأصدر الأمن الفيدرالي الروسي، بيانًا  قال فيه إن إحباط العملين المذكورين تم أبريل الماضى، قبل تنفيذهما فى ستافروبول قبل أعياد النصر فى مايو الماضي.

 

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه كان يُخطط لهما إرهابيان مواليان لتنظيم "داعش"، مضيفًا أنه أثناء تفتيش مكان إقامة الإرهابيين تمت مصادرة متفجرات وذخائر صغيرة ومكونات قنبلة يدوية الصنع.


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