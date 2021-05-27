كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة





إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأبيض اليوم الخميس مواجهة الإسماعيلي لحساب دور الستة عشر من بطولة كأ سمصر.





ومن المُتوقع أن يلعب الزمالك على النحو التالي :-





حارس: محمد عواد.





الدفاع: محمد عبد الشافى، ومحمود حمدى "الونش"، ومحمد عبدالسلام، وحازم إمام.





خط الوسط : محمود عبدالعزيز، وفرجانى ساسى وأحمد سيد "زيزو".





الهجوم: سيف الدين الجزيرى أشرف بن شرقي ، محمود عبد الرازق شيكابالا.





ويسعى الزمالك إلى إستغلال الحالة التي يمر بها الفريق بعد أن حقق الفوز في المباراتين الأخيرتين في الوقت القاتل بينما يعول إيهاب جلال على الروح العالية للدراويش من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم.