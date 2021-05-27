Advertisements

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

الخميس 27/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأبيض اليوم الخميس مواجهة الإسماعيلي لحساب دور الستة عشر من بطولة كأ سمصر.

ومن المُتوقع أن يلعب الزمالك على النحو التالي :-

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافى، ومحمود حمدى "الونش"، ومحمد عبدالسلام، وحازم إمام.

خط الوسط : محمود عبدالعزيز، وفرجانى ساسى وأحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيرى أشرف بن شرقي ، محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويسعى الزمالك إلى إستغلال الحالة التي يمر بها الفريق بعد أن حقق الفوز في المباراتين الأخيرتين في الوقت القاتل بينما يعول إيهاب جلال على الروح العالية للدراويش من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم.

أخبار تهمك

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ ثلث ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ نصف ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رونالدو يُبلغ لاعبي يوفنتوس برغبته في الرحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

02:01 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»