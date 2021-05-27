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يحيى إبراهيم يطلق أغنيته المغربية الجديدة بعنوان "ايوا"

الخميس 27/مايو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلق الفنان اللبناني يحيى ابراهيم أغنيته المغربية الجديدة "إيوا" عبر الشاشات والإذاعات العربية، إضافةً إلى قناته الرسمية على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد فرشوخ وألحان يحيى ابراهيم وتوزيع جاد كاس، أما الفيديو كليب فهو من إخراج جورج حلو.

وأطلق أغنيته المغربية بعد طول إنتظار من جمهوره المغربي الذي يُطالبه بعمل يحمل لهجتهم، وصوّره بطريقة عصرية وشبابية لاقت استحسان المتابعين.

وظهر يحيى أيضًا في الكليب بإطلالات عدّة ومختلفة تناسب أجواء الأغنية وأسلوب حياته.

يذكر أنّ العمل كان من المفترض أن يبصر النور قبل أشهر، ولكن بسبب تداعيات إنفجار مرفأ بيروت واحترماً لأرواح الشهداء تم تأجيله لغاية يومنا هذا.

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