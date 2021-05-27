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القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا
الخميس 27/مايو/2021 - 03:29 م
محمد أيمن
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يتأهب عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان السبت القادم على ملعب إستاد الداراجو بين مانشستر سيتي وتشيلسي لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت الملحي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنطلق فيه المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما يمكن مشاهدتها أيضاً عبر القنوات التالية :-
Sky Sport Uno Italia
CT 2
TF1 HD Suisse
Tring Sport 1 HD
TVi portugal
V 4 Norge HD
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports HD 1 French
TF1 HD France
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
Sky Sport 1 HD Germany
BT Sport 1 HD
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 1 TR
Movistar Liga de Campeones HD
TV 2 HD Norge
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