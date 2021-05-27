القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا





يتأهب عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان السبت القادم على ملعب إستاد الداراجو بين مانشستر سيتي وتشيلسي لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت الملحي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وتنطلق فيه المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما يمكن مشاهدتها أيضاً عبر القنوات التالية :-





Sky Sport Uno Italia

CT 2

TF1 HD Suisse

Tring Sport 1 HD

TVi portugal

V 4 Norge HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

TF1 HD France

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

BT Sport 1 HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 1 TR

Movistar Liga de Campeones HD

TV 2 HD Norge