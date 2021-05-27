19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودًا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنةالصينية، بيانًا قالت فيه إن حالتين من الإصابات الجديدة محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد وأن باقي الحالات وافدة من الخارج.





وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، ارتفاع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 22 من 13 في اليوم السابق.

وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 91038 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.