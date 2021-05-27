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موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

الخميس 27/مايو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي على ملامح التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة نهضة بركان لحساب نهائي كأس السوبر الأفريقي يوم غدًا الجمعة.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقرر موسيماني إعادة صلاح سليمان لدكة البدلاء بسبب المستوى الذي قدمه في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والتي جمعت الفريقان في بريتوريا لحساب مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويرى موسيماني أن صلاح سليمان يمكنه تغيير النتيجة إن تم الإعتماد عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني ولا فائدة من وجوده منذ البداية خاصةً انه سيعتمد على حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي.

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نهائي السوبر الإفريقي نهائي الابطال مواجهة صن داونز

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