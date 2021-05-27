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صادرات قطاع الصناعات الهندسية تواصل التحسن وتقفز 49% خلال اربع شهور

الخميس 27/مايو/2021 - 03:33 م
الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية
محمد عصام
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واصلت أداء الصادرات المصرية الغير بترولية التحسن في مختلف القطاعات خلال 2021، حيث أظهرت بيانات من  المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات الشهور الأربعة الأولى من هذا العام قفزت بنسبة 49 % بالمقارنة بنفس الفترة من العام  لتسجل  967.7 مليون دولار مقابل 650.2  مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع أعلنت عن  وضع برنامج جديد لدعم الصادرات، يستهدف تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار سنويا.

 

 

 

وبحسب المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له، أن الصادرات الهندسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنه المالية 2020/2021 ارتفاعاً بنسبة  22.2% مسجلة 2.308 مليار دولار في مقابل 1.888 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

 

 

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن الصادرات الهندسية المصرية ارتفعت في شهر أبريل 2021 لمستويات 226.3 مليون دولار بنسبة زيادة %173 بالمقارنة ب 82.8 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.

 

 

 

واستحوذت  أدوات المائدة والمطبخ  على نسبة 51% من إجمالي صادرات القطاع لتتصدر قائمة منتجات الصناعات الهندسية الاكثر تصديرا  ثم جاء وسائل النقل بنسبة 43% ، والاجهزة المنزلية بنسبة 42.6% ، الكابلات بنسبة 41% ، مكونات السيارات بنسبة 35% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية بنسبة 21%.

 

أما عن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هى: اوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - سلوفينيا - ايطاليا - التشيك ) اسيا ( السعودية - العراق - الاردن -  الكويت - هونج كونج  - لبنان - عمان - اليمن ) افريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو - نيجيريا - غانا ).

 

 

 

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن صادرات القطاع تسير بشكل جيد جدا خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بصادرات القطاع خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف تحقيق ارتفاع في معدلات التصدير بنسبة 10 إلي 15% وفق رؤية برنامج دعم الصادرات.

 

 

 

و أوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة لحل كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير للسلع الهندسية، وكذلك ايجاد افضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير.

 

 

وأشار رئيس المجلس التصديري، إلي الاهتمام الحكومي بملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال اللقاءات المستمرة مع المصدرين وتشكيل مجلس أعلي للصادرات، وهو ما يؤكد عزم الحكومة لتحقيق طفرة في قطاع التصدير، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الميزان التجاري وتحقيق عوائد دولارية على الاقتصاد وإعلاء البراند المصري في الخارج.

 

 

 

من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المجلس يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات لتعريفهم باخر مستجدات سوق التصدير الخارجي، وما يطرأ عليه من أحداث خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن وكذلك موقف المعارض الخارجية في ظل تغيرات مستمرة في خريطة المعارض الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

 

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس، أن السنة المالية الجديدة ستشهد نشاط أكبر فيما يتعلق بعمل لقاءات مع المصدرين ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها المجلس للوقوف على بعض الملفات منها ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الخارجية ومنها ما يرتبط باحتياجات الأسواق.

 

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت  أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولي من عام 2021 حيث بلغت 9 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 8 مليار و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

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