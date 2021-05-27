Advertisements

نزوح عشرات الآلاف من السكان من مدينة غوما في شرق الكونغو

الخميس 27/مايو/2021 - 03:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بنزوح عشرات الآلاف من السكان من مدينة غوما في شرق الكونغو خوفا من ثوران بركاني آخر بجبل نيراغونغو.

 

وقد أدى انفجار بركان جبل نيراجونجو في مدينة جوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى فرار الآلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.

 

وقال إيلي ميسانغو أحد سكان المدينة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عشرات الأشخاص لقوا حتفهم جراء اندلاع البركان، وبعض من الذين فروا عادوا إلى المدينة ليروا حجم الضرر الذي سببه البركان"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

وأضاف "ما زالنا نشعر بالكثير من الهزات الأرضية"، متابعا "هذه الظروف لا تحتمل، الناس كانوا يعملون طوال الليل تحت الأمطار لمحاولة إنقاذ الموقف".

 

وكان وزير إدارة الطوارئ بالكونغو قد شهد فرار نحو 4000 مواطن كونغولي إلى الحدود مع رواندا هربا من البركان. وأشارت تقارير صحفية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا في المدارس والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نزوح العشرات الكونغو

أخبار تهمك

عرض سعودي مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رونالدو يُبلغ لاعبي يوفنتوس برغبته في الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

ريال مدريد يخطط للإطاحة بنجم الفريق

منذ أقل من ساعة

ماذا قدم زيزو بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد ؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعيده لدكة البدلاء

منذ نصف ساعة

عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل مناقشة ملف سد النهضة بين السيسي ونظيره الجيبوتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المُنتظر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زلزال يضرب ليبيا ومرصد جيولوجي يحذر من الارتدادات

الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من عنف الكونغو.. ويطلبون اللجوء

المستشفيات الرواندية تجري تدريبات لمنع تفشي مرض الإيبولا

رواندا تغلق حدودها مع الكونغو وسط مخاوف من تفشى الإيبولا

رواندا تغلق حدود الكونغو بعد ظهور ثالث إصابة للإيبولا في جوما

آلاف النازحين شمال سوريا.. وخوف من فرار "الدواعش" الإرهابية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

08:50 م

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

02:01 م

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

11:08 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»