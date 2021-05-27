عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي





حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صفقتين من العيار الثقيل وذلك للإنضمام إلى البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ونجح خوان لابورتا في الإتفاق مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على التوقيع لبرشلونة ولم يتبقى سوى الإتفاق على بعض البنود المالةي.





في الوقت الذي أقنع فيه لابورتا إريك جارسيا مدافع السيتزينز بالإنضمام إلى برشلونة بعدما إنتهى تعاقد اللاعب مع كتيبة جوارديولا ورفض تمديد عقده.





يُذكر أن برشلونة يسعى إلى الحصول على توقيع أكثر من لاعب ضمن المشروع الرياضي الذي يسعى من خلاله لابورتا لإقناع ليونيل ميسي من أجل تمديد تعاقده.