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موسيماني يفاضل بين نجمي الأهلي للمشاركة أمام نهضة بركان

الخميس 27/مايو/2021 - 04:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يُفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول للدفع بأحدهما في مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

ولم يحسم المدرب الجنوب إفريقي حتى الآن اللاعب الدي سيقود الجبهة اليسرى في مباراة الغد.

وتعافى علي معلول من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر منذ فبراير الماضي، فيما يُشارك أيمن أشرف بشكل طبيعي.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه والغائب عن النادي الأحمر منذ ٢٠١٤.

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