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فخر الدين بن يوسف يقود تشكيل الاسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك

الخميس 27/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يدخل الإسماعيلي اليوم الخميس إختبار صعب حينما يواجه فريق نادي الزمالك لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على ملعب إستاد السويس.

ومن المُنتظر أن يلعب فريق نادي الاسماعيلي المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : عبد الله جمعة ، محمد هاشم ، محمد عمار ، مروان الصحراوي.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد صادق ، أحمد مدبولي.

خط الهجوم : شكري نجيب ، محمد عادل ، فخر الدين بن يوسف.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها حاتم بطيشة.

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كأس مصر الزمالك الإسماعيلى

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