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مصر توقع اتفاقية جديدة مع الأردن لتوريد الغاز الطبيعي

الخميس 27/مايو/2021 - 04:02 م
وزير الطاقة المصري
وزير الطاقة المصري
الفجر الاقتصادي
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التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، المهندسة هالة زواتي، اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائى فى مجالات البترول والغاز والثروات المعدنية والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 

واتفق الوزيران على تدريب قطاع البترول المصري، الكوادر الأردنية فى مجالات البترول والغاز الطبيعى وتقديم مختلف أوجه الدعم.

 

وعقب جلسة المباحثات المشتركة شهد الوزيران توقيع كل من دكتور مهندس مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أمجد الرواشدة، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي.

 

كما شهدا أيضا توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التى تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية، حيث وقع العقد المهندس أمجد الرواشدة والمهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية المصرية.

 

وأشاد الملا بالتعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فى مجال الغاز والذى يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلدين، مشيراً إلى أن المسئولين في البلدين يستكملون من خلال الزيارات المتبادلة البناء على التعاون الأخوي القائم فى إطار التفاهم والعلاقة التكاملية التى تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 

ومن جانبها قالت زواتي، إن التعاون بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر الشقيقة في مجالات الغاز يشكل نموذجاً في علاقات التعاون المشترك، مؤكدة أهمية توسيع آفاق هذا التعاون، تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين.

 

وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وحضر التوقيع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، شريف كامل ومسئولون من الجانبين.

 

ويزور المهندس طارق الملا، الأردن في إطار التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والأردن في مجال الغاز والبترول والبحث في المشروعات المشتركة القائمة فى مجال الغاز والتشاور حول مجالات تعاون جديدة تحقق المنافع المشتركة للبلدين.

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