الإسكان: تلقينا 68 ألف طلب تصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة





عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس احمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة.





من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتي 31 مارس 2021، وان إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه.





وتابعت هاشم، قائلة: "نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".





فيما عقبَّ المهندس احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوي أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".





وفي السياق نفسه، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر”.





وفى سياق الحديث عن أسباب البطيء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: "كان هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشاريين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهى لجنة خارج الجهاز الإداري للدولة ولا سلطة لنا عليه".





وتابع، قائلًا: "قضية البت في الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل علي مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري".



وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني، قائلًا " لدينا تحفظ علي دور النقابة، وانتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".





فيما قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير علي أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها في القانون، وأرقام البت في الطلبات متدنية جدا".

